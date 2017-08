Le résidence d’Etat du gouverneur de Flandre occidentale est une somptueuse demeure du 18e siècle et a déjà souvent accueilli des visiteurs célèbres. "Winston Churchill a habité dans cette résidence pendant trois semaines", indiquait Carl Decaluwé. "Mais des ambassadeurs y résident aussi, et elle a accueilli le couple royal belge, ainsi que celui de Jordanie, le roi Abdullah et la reine Rania".

D’après le gouverneur, tout s’est passé dans une atmosphère détendue et informelle. Kate et William n’avaient aucun souhait spécifique. Ils ont dormi dans la suite royale - qui a été rénovée il y a quelques années - et se sont vu servir un petit-déjeuner typiquement britannique, avec des croissants.

Pas de temps pour une visite de Bruges le lundi matin. La dame de compagnie du couple et du personnel de sécurité ont également passé la nuit à Bruges. "Un groupe limité, qui a passé la nuit soit dans la résidence officielle, soit à l’hôtel", précisait encore Carl Decaluwé.