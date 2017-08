Trois des 42 épisodes de "Mr. Right" se dérouleront à Anvers, le scénario prévoyant un voyage du personnage principal - un dentiste qui est, à ses heures perdues, consultant en amour - à Anvers, aux côtés d’une femme manager d’hôtel qui semble être son exact opposé.

La productrice Jia Yiqun a résidé pendant deux ans à Anvers (2002-2004), comme étudiante dans le cadre d’un programme d’échange qui existe depuis 1986, et estime que la ville est l’endroit idéal pour le scénario de la série télévisuelle chinoise. "Le chocolat, la bière et les diamants peuvent être des symboles parfaits pour le côté sucré, amer et éternel de l’amour", estime la productrice chinoise.

Une équipe technique et des acteurs - au total 75 personnes - demeureront pendant neuf jours à Anvers pour des enregistrements pour la série "Mr Right" autour de la nouvelle Maison du Port (photo) et la brasserie De Koninck. Un petit film de promotion sera également tourné dans la métropole.