La pétition proposée ce 1er août aux spectateurs sera adressée au Premier ministre belge et lui demandera notamment de veiller à ce que le gouvernement et l'Union européenne fassent du sauvetage des vies humaines leur priorité, indique Amnesty International.



"L'Europe, qui est censée être une ardente défenseure des droits humains, laisse des hommes, des femmes et des enfants mourir en mer et ne met pas suffisamment de moyens pour l'établissement des voies sûres et légales, seul moyen durable et humain de réduire le nombre de migrants et de réfugiés risquant leur vie dans ces terribles traversées. En outre, l'UE coopère avec les autorités libyennes, qui interceptent ces personnes en mer et les ramènent en Libye. Ils se retrouvent dans des centres de détention et sont alors victimes d'horribles abus, tels que la torture et le viol", affirme le directeur de la section belge francophone d'Amnesty International, Philippe Hensmans.