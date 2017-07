Les seniors en Flandre semblent surtout actifs dans les arts plastiques et en musique. "La peinture et la céramique sont particulièrement populaires", précise Celis, "tout comme la musique de chambre et le piano. Ce sont des formations traditionnelles, j’en suis bien consciente, mais les inscriptions des seniors au cours de danse sont par contre négligeables".

Vera Celis avoue qu’elle aimerait immédiatement s’inscrire à ce type de cours dès qu’elle aura pris sa pension. "Pour de nombreux seniors, c’est l’occasion de faire un choix qu’ils ont longtemps reporté, en raison de leur carrière. Ils n’avaient pas le temps. Autrefois, quand j’étais très jeune, j’ai suivi pendant 14 ans une formation musicale. J’attends avec impatience le moment où je pourrai la reprendre".