Avec son humour notoire, il a offert un spectacle comprenant ses plus fameux succès ‘Angels’, ‘Strong’, ‘Feel’, ‘Rock DJ’, ‘Let Me Entertain You’et ‘Back for Good’, ainsi que plusieurs reprises.

Robbie Williams a notamment surpris avec une reprise de ‘Sweet Caroline’ de l’artiste Neil Diamond, et de ‘Freedom’ de George Michael. "Tu nous manques à tous Georges", a-t-il aussi lancé en référence au chanteur britannique décédé en fin d’année passée.

Robbie Williams a également rendu hommage aux victimes des attentats perpétrés au Royaume-Uni ces derniers mois, en adaptant les paroles de la chanson ‘Strong’. “You know, we’re strong, we’re strong. We still singing our song” a-t-il clamé. "Vous savez, nous sommes forts, nous sommes fort. Nous chantons encore nos chansons". Après ‘Angels’, accompagné de feux d’artifice, Robbie Williams a mis fin à son spectacle avec la reprise de ‘My Way’ de Claude François.

A l’affiche du Werchter Boutique figuraient aussi Niels Destadsbader, Erasure, Stan Van Samang, Marco Borsato et Tourist LeMC.

Selon le bourgmestre de Rotselaarse, Dirk Claes, les services d’urgence n’ont pas été confrontés à de problèmes majeurs.