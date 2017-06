A.Fr. Le festival de musique rock créé en 1975 en Brabant flamand et devenu depuis lors l’un des plus importants au monde, devrait accueillir 88.000 personnes en moyenne chacun de ces quatre prochains jours (jeudi à dimanche). Des mesures spéciales (photo) ont été prises et la présence policière renforcée pour assurer au mieux la sécurité des festivaliers. Alors qu’une grève est annoncée de vendredi à lundi au sein de la société flamande de transports en commun, la direction de De Lijn affirme avoir "bon espoir" que tous les bus spéciaux prévus pour transporter les festivaliers vers et depuis Rock Werchter pourront tout de même circuler.