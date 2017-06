Les 182 ouvrages des 18e et 19e siècles se trouvaient dans un parfait état de conservation et contenaient des descriptions exceptionnelles de pays, régions, peuples et cultures des plus exotiques, indique la maison Godts. L’intellectuel français s’intéressait en effet particulièrement pour la géographie, l’ethnographie et l’exotisme.

La bibliothèque, dont il a fallu deux jours pour inventorier le contenu, était évaluée entre 30.000 et 45.000 euros. Elle a donc été vendue pour le double environ.



Par ailleurs, un rare atlas du 16e siècle dû au célèbre cartographe anversois Abraham Ortelius a été adjugé lors de cette même vente à 58.000 euros. Cet ouvrage, dont il ne reste plus qu'une vingtaine d'exemplaires, était estimé entre 40.000 et 45.000 euros.