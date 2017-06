L’ancien chroniqueur de Michel Drucker et de Laurent Ruquier a salué "l’une des premières décisions du président Macron après avoir rencontré Merckel, taclé Trump et reçu Poutine à Versailles" avant d’ajouter que c’était en fait il y a un an déjà que sa promotion au grade d’officier avait été décidée par la ministre de la Culture de François Hollande. "Le courrier lui annonçant cet honneur s’est simplement égaré" a-t-il expliqué.

"Je m’engage dès lors à défendre le bilan du président Hollande… au moins sur ce point !" a-t-il blagué.

"C’est un peu trop", a-t-il réagi plus sérieusement. "J’ai l’impression d’être récompensé pour m’être follement amusé au cours de toutes ces années. Alors si on commence comme ça sachez mes chers amis et mes chéris, qu’à mon tour je voudrais vous élever au plus haut rang de l’Ordre de l’amour et de l’amitié ! Car ce que j’ai vécu avec vous tous en rigolade, en tendresse et en moments partagés mérite les plus hautes distinctions", a-t-il conclu, remerciant chaleureusement la France et ses proches.