La Bataille des mines de 1917 est un des moments-clés de la Première Guerre mondiale. Cette importante offensive britannique a marqué le début de la fin du conflit. Vingt-quatre mines avaient été placées dans des tunnels creusés sous le no man's land pour rejoindre les lignes allemandes. Dix-neuf d'entre elles ont explosé simultanément le 7 juin 1917 à 4h10 du matin, "zero hour" pour les Britanniques, provoquant un important tremblement de terre.

Dans l'histoire, seules les bombes atomiques larguées sur le Japon en 1945 ont provoqué une onde de choc plus importante. L'offensive a duré une semaine et a coûté la vie à plus de 50 000 personnes.