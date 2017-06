L’élément moteur du récit est la fameuse citation extraite de "La Guerre des Gaules" de Jules César : "De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves". L’idée que les Belges font peur aux Romains et que ces derniers sont contents de retourner se reposer chez les Gaulois va provoquer la colère le chef du petit village d’Armorique Abraracourcix. Ce dernier décide d'aller voir lui-même ce qu'il en est et de défendre la réputation des Gaulois. Astérix et Obélix l'escortent avec peu d'enthousiasme.

Arrivés en Belgique, les Gaulois font la connaissance d'une tribu belge et décident d'organiser un concours arbitré par Jules César lui-même.

L’un des légionnaires du camp ne cesse de raconter des histoires belges, allusion aux Français qui racontent des histoires supposées drôles aux dépends des Belges. De leur côté, les Belges se moquent des Gaulois qu’ils appellent des "Celtions" un terme inventé pour l’occasion mais qui est une parodie du terme " Fransquillons" utilisé par les Flamands au 19ème siècle pour définir ceux qui parlaient un français pincé par souci de promotion sociale.

Dans l’album les Belges se distinguent avant tout par leur humour et leur langage et aussi leur accent. Joyeux et impertinents ils honorent avec fierté leur réputation de bons vivants amateurs de bonne chair.

De nombreux belgicismes apparaissent dans les répliques : "Faites blinquer les cuivres.", "Donne une baise et tire ton plan… "

Des tas de personnages célèbres bien de chez nous, font aussi leur apparition, que ce soit la chanteuse Annie Cordy, (Nicotineke, la femme du chef), le champion cycliste Eddy Merckx, (caricaturé en courrier express). Les Dupont et Dupond, vêtus de tenues gauloises belges, annoncent l'arrivée de Jules César dans leur style propre : "Jules César est arrivé en Belgique. — Je dirais même plus : Cules Jésar est arrivé en Gelbique". À noter que leurs phylactères sont faites dans le style des albums de Tintin et non dans celui d’Astérix. Il s'agit d'un clin d'œil destiné à Hergé, l'auteur de Tintin.

Citons encore les références à la chanson le "Plat pays" de Jacques Brel, au célèbre tableau "Le repas de noce" de Pieter Breughel l’Ancien, à la dentelle de Bruxelles, au choux de Bruxelles et au Manneke pis , sans oublier la référence aux célèbres vers de Victor Hugo : "Waterloo ; Waterloo, Waterloo, morne plaine…"