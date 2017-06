Le deuxième prix, le Prix Eugène Ysaÿe, a été décerné au Japonais Yuya Okamoto. Le troisième, le Prix Comte de Launoit, est revenu au Colombien Santiago Cañón-Valencia, le 4e Prix (offert par le gouvernement de la Communauté germanophone) allait au Français Aurélien Pascal. Ivan Karizna obtenait le 5e Prix, de la Région de Bruxelles-capitale, et l'Américain Brannon Cho le 6e Prix, décerné par la Ville de Bruxelles.

Les six autres finalistes sont des lauréats non classés, et appelés sur la scène par ordre alphabétique, pour serrer la main du jury et recevoir les applaudissements nourris du public. Il s’agit du Chinois Sihao He, de la Coréenne Seugmin Kang, du Polonais Maciej Kulakowski, de la Coréenne JeongHyoun Christine Lee (qui étudie depuis deux ans à la Chapelle Reine Elisabeth en Belgique), du Français Yan Levionnois et du Français Bruno Philippe.