Les épreuves finales du Reine Elisabeth pour violoncelle se poursuivent ces vendredi et samedi, avec chaque fois deux candidats. Ce jeudi soir, le Français Bruno PHilippe et le Colombien Santiago Canon-Valencia, et samedi le Français Victoir Julien-Laferrière et le Biélorusse Ivan Karizna.

La proclamation des résultats devrait avoir lieu peu après minuit, samedi soir.