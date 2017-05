A.Fr. (avec Belga) C’est la Venise du Nord qui accueille en première mondiale l’exposition intitulée "Leonardo da Vinci - the inventions of a genius". Elle ouvre ses portes jeudi au grand public, sur le site de l’ancien hôpital Saint-Jean. La plus grande exposition jamais consacrée aux inventions du génie italien quittera Bruges le 31 octobre prochain, pour tourner ensuite dans le monde.