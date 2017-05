A noter qu'Isabelle Huppert, à peine rentrée de Cannes où elle présidait la soirée anniversaire des 70 ans du festival, a reçu un Molière d'honneur, des mains d'Ivo Van Hove (photo archives). "Elle se permet d'être nue, vulnérable, fragile (...) quand elle joue il me semble qu'elle est au cœur d'un ouragan où tout est silence", a déclaré Ivo Van Hove en lui remettant le prix au théâtre des Folies Bergère, à Paris.



Le Belge, au moment de remercier lui-même l'assemblée pour les Molières décernés aux "Damnés", a souligné que son histoire avait été "écrite dans les années 1960 mais résonne peut-être d'autant plus aujourd'hui". "Dans un monde qui devient de plus en plus nationaliste, 'Les Damnés' sont comme un feu rouge", a-t-il ajouté, selon un communiqué de la troupe néerlandaise Toneelgroep Amsterdam, dont Ivo van Hove est directeur artistique.