Belga

A.Fr. La maison de production chinoise We Play viendra en juin prochain à Bruxelles (photo) et en Flandre pour l’enregistrement d’un programme de télévision. Dans "Tell the world who you are II" (‘Dis au monde qui tu es II’), la culture traditionnelle chinoise est mise en relation avec de grandes cultures du monde entier. Les réalisateurs chinois veulent filmer les maîtres flamands.