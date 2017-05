Steven Laureys est notamment à la tête du Coma Science Group, un groupe transdisciplinaire reconnu mondialement et installé au Centre de Recherche du Cyclotron à l’Université de Liège.

Le jury du prix Francqui, composé d'experts internationaux de renom, a récompensé ce chercheur et médecin "extraordinaire" pour ses recherches innovantes sur le diagnostic, le pronostic et le traitement des lésions cérébrales et des troubles de la conscience, selon un communiqué diffusé mardi. Ses découvertes ont également influencé la réflexion sur les aspects éthiques et juridiques du débat sur l'euthanasie et le traitement en phase chronique.