"Les restes de camélidés sont très rares dans l'Empire romain d'Occident", a expliqué Peter Cosyns, chercheur à la l’Université Libre néerlandophone de Bruxelles (VUB) spécialisé dans l'archéologie romaine et ancien archéologue communal à Tongres.

"Ils étaient le plus souvent retrouvés le long de routes commerciales très empruntées, ce qui laisse supposer que ces animaux étaient utilisés pour le transport. Dans la littérature, on retrouve par ailleurs des éléments établissant un usage militaire de ces bêtes. Dans le cas du dromadaire de Tongres, il a probablement été utilisé pour le transport sur la voie commerçante entre Cologne et Boulogne-sur-Mer, ou entre Nimègue et Metz."



Il s'agit de la deuxième découverte d'un dromadaire ou chameau de l'époque romaine sur le territoire belge. En 2007, des fragments avaient été découverts à Arlon, probablement aussi sur un important axe commercial.