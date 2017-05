Les câblo-distributeurs tels que Telenet et Proximus doivent investir chaque année 1,3 euro par abonné dans la fiction flamande, soit en sponsorisant des séries spécifiques, soit en versant l'argent dans le fonds médias. Les services de streaming tels que Netflix, qui sont des concurrents de plus en plus féroces pour les distributeurs, ne sont quant à eux pas soumis à cette obligation.

Plusieurs députés flamands comme Katia Segers (sp.a) et Bart Caron (Groen) ainsi que le ministre flamand des Médias, Sven Gatz (cf. photo), veulent voir cette situation changer. "Nous attendons de nos chaînes et de nos distributeurs qu'ils investissent dans la fiction flamande. Quand de nouveaux acteurs tels que Netflix et Amazon Prime arrivent sur notre marché, je trouve logique qu'ils contribuent aussi. Ils devront à l'avenir également investir dans les productions flamandes", a indiqué le ministre.

"Je suis en train de réfléchir à la manière de le faire", poursuit-il. Le ministre rappelle que la France et l'Allemagne ont déjà mis en œuvre une obligation d'investissement pour les services de streaming.