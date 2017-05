"L'Amant double" de François Ozon (coproduction de Scope Pictures avec Jérémie Renier) fait en effet partie des 19 films en lice pour la Palme d'Or, de même que "Loveless" du Russe Andrey Zvyagintsev (Films du Fleuve) et "Rodin" de Jacques Doillon (Artémis Productions, la RTBF et Voo/Be tv) avec la Belge Séverine Caneele.



Les trois longs métrages concourront notamment face à "Happy End" de l'Autrichien Michael Haneke, qui donnera l'occasion à la jeune Mouscronnoise de 12 ans, Fantine Harduin, de fouler le tapis rouge sur la Croisette. L'Américaine Sofia Coppola viendra quant à elle sur la Croisette avec "Les Proies", de même que les Français Michel Hazanavicius avec "Le Redoutable" et Robin Campillo avec "120 battements par minute", le Coréen Bong Joon-Ho avec "Okja", le Germano-Turc Fatih Akin pour "In the Fade" ou encore l'Américain Todd Haynes avec "Wonderstruck".