Née en 1975, Annelies Van Parys (photo ci-dessous) a étudié la composition au Conservatoire Royal de Gand auprès de Luc Brewaeys. Son travail lui a valu de remporter plusieurs prix. En 2011, elle a reçu le prestigieux titre de Lauréate de l’Académie royale flamande en Belgique pour les Sciences et les Arts. Depuis 2014, elle est également membre de cette institution.

Ses œuvres ont été interprétées par presque tous les grands ensembles belges (Ictus, Nadar, Spectra, Oxalys), de nombreux ensembles étrangers réputés (Cantus Zagreb, NYNME New York, Recherche Freiburg, SMCQ Montréal) et la plupart des orchestres belges. Sa "Deuxième Symphonie" figurait au programme du concert d'ouverture des World Music Days ISCM 2012.

Depuis 2007, Van Parys est compositrice en résidence au Muziektheater Transparant. La production "Ruhe" (avec le Collegium Vocale de Gand) a été donnée dans le monde entier à plus de 100 reprises. En 2014 elle a écrit, toujours pour ce même ensemble, l’opéra "Private View" qui lui valut de nombreuses récompenses, dont le Prix Sabam pour la musique contemporaine.

Cet opéra a tourné en Europe durant la saison 2015-16, interprété par les Neue Vocalsolisten de Stuttgart et l’ensemble Asko|Schoenberg, et produit par le Vlaamse Opera, le Deutsche Oper de Berlin et le Nasjonale Opera de Bergen (Norvège).

Annelies Van Parys est invitée de plus en plus souvent aux festivals réputés et dans les grandes salles de concert européennes. Elle fait régulièrement partie du jury lors de concours internationaux de composition. Actuellement, elle enseigne au Conservatoire Royal de Bruxelles et est ambassadeur honoraire du Conservatoire de Gand.