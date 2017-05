A.Fr. « J’avais déjà reçu des réactions positives, mais je ne m’attendais pas à la 4e place », réagissait Blanche au micro de la VRT à Kiev (photo), samedi soir à l’issue de l’Eurovision de la chanson, où la Bruxelloise de 17 ans a permis à la Belgique de terminer quatrième, derrière le Portugal, la Bulgarie et la Moldavie. Les téléspectateurs ont voté en masse pour sa chanson "City Lights". Au fil des répétitions et de la demi-finale de mardi, Blanche avait acquis de l’assurance sur scène. "A un certain moment, je ne me suis même plus sentie stressée", confiait la jeune fille.