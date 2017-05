Belga

A.Fr. (avce Belga) Le gouverneur de Flandre orientale et vice-président du Klarafestival, Jan Briers (photo), le CEO du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, Paul Dujardin (photo dans le texte), et la directrice générale du Klarafestival, Sophie Detremmerie, ont été nommés respectivement président, vice-président et membre du conseil d’administration de l’Association européenne des festivals (AEF), unique en son genre.