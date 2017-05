"Il lui plaira d'être ici", a assuré Howard Liebman à l'adresse de Hugh Wolff, qui s'est présenté comme se sentant être "un Américain international", rappelant qu'il avait notamment travaillé durant dix ans en Allemagne.



Le futur chef permanent de l'ONB (photo archives) a en effet été le chef principal du hr- Sinfonieorchester de Francfort de 1997 à 2006, ainsi que le chef principal et le directeur musical du Saint Paul Chamber Orchestra au Minnesota (Etats-Unis) de 1988 à 2000. Il a également dirigé comme chef invité la plupart des orchestres les plus importants des États-Unis (à New York, Chicago, Cleveland, Boston, San Francisco...), d'Europe (le Philharmonia Orchestra à Londres, le Gewandhausorchester de Leipzig, l'Orchestre national de France...), du Canada, du Japon et d'Australie.



Hugh Wolff s'est déclaré "honoré" et touché de l'accueil qui lui avait été réservé à Bruxelles par l'ambassade des Etats-Unis, et en particulier par le chargé d'affaires, Matthew Lussenhop - l'ambassadeur en titre, Denise Campbell Bauer ayant été rappelée, tout comme ses homologues "politiques", c'est à dire nommés par le précédent président Barack Obama auprès de l'Otan et de l'Union européenne, Douglas Lute et Anthony Luzzatto Gardner, avant l'investiture de Donald Trump le 20 janvier.



Il a souligné que ses séjours à l'étranger lui avaient donné "une certaine perspective de ce que l'art doit être historiquement" et de ce que les Américains pouvaient apprendre de cette culture (européenne) et y apporter".