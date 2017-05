Blanche a du succès et pas seulement sur le podium de l’Eurovision mais aussi sur iTunes. En Belgique, en Estonie et en Lituanie, "City lights" est actuellement le morceau le plus téléchargé sur le logiciel multimédia développé par Apple.

Dans 18 autres pays, le titre "City lights" est très bien placé dans le hitparade d’iTunes. Aux Pays-Bas, elle est 3ème , en Suède, 8ème, en Ukraine 11ème et en Norvège 15ème.

Mais elle est aussi très bien classée en Finlande, au Danemark, en République tchèque, Grèce, Pologne, Autriche, Espagne, Irlande, Portugal, Suisse et Allemagne et un peu moins bien au Royaume-Uni et en France. Aucun autre pays ne fait jusqu’à présent aussi bien même si le Portugal suit de tout près en 18ème position.

Sur YouTube c’est l’Italie avec le titre "Occidentali's karma" de Francesco Gabbani qui arrive en tête avec 111 millions de vues pour le clip.

Blanche arrive en 4ème place avec son clip tourné à Ottignies, au Collège du Christ-Roi, dans le Brabant wallon et eau centre William Lennox.