A côté de Paul Bulcke, président du Conseil d’administration de la multinationale Nestlé, qui occupe la 6ème place, le top 10 des Belges les plus influents est occupé par des noms du milieu culturel. On trouve ainsi le peintre Luc Tuymans à la 7ème place, le styliste Raf Simons est 8ème, le chorégraphe Sidi Larbi Cherkaoui 9ème et l’auteur-compositeur-interprète et producteur Stromae 10ème. Dries Van Noten est 11ème.

Le roi Philippe n’occupe que la 30ème place. Le Premier ministre Charles Michel (MR) ne figure pas dans la liste alors que le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders (MR) est lui 37ème.

La liste des 50 Belges les plus influents au monde a été dressée avec la collaboration notamment des journalistes de la VRT Michaël Van Droogenbroeck et Ward Verrijcken, mais aussi d’Howard Gutman, Geert Noels, Dirk De Wachter, Karel De Gucht, Rik Coolsaet, Alexander De Croo et Tom Lanoye.