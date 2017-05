"Ces 20 dernières années, le nombre de violoncellistes dans les classes et sur les scènes n’a cessé d’augmenter. C’est un monde en pleine explosion", nous expliquait Nicolas Dernoncourt (photo), directeur artistique du Concours Reine Elisabeth. "Il y avait donc une nécessité croissante de faire le lien entre les études et la vie professionnelle de ces musiciens - ce qui est l’une des missions principales du Concours. De plus, deux grands concours pour violoncelle - le Rostropovitch à Paris et le Concours Pablo Casals - ont récemment disparu. Il y avait donc une demande pressante de jeunes violoncellistes de créer un grand concours, médiatisé".

Il est finalement lancé l’année qui suit une session du Reine Elisabeth pour le piano et qui précède la session de chant 2018 et celle de violon en 2019. "Nous ne voulions pas se faire suivre, à un an d’écart, le violon et le violoncelle", précise Nicolas Dernoncourt. Le Concours a ainsi retrouvé son cycle quadriennal d’origine, abandonné au profit d’un cycle triennal après l’entrée en scène du chant.

Le nouveau concours belge pour violoncelle deviendra-t-il presqu’incontournable pour les jeunes violoncellistes solistes ? "Ce n’est pas un passage obligé, on peut très bien faire carrière sans grand concours", estime Dernoncourt. "Mais il est de plus en plus difficile pour les musiciens de faire leur chemin, d’être médiatisés. D’ailleurs de plus en plus de musiciens qui font déjà carrière se présentent encore au Reine Elisabeth".

Pour les violoncellistes, comme pour les pianistes, violonistes et chanteurs, aucun candidat plus jeune que 18 ans et plus âgé que 29 ans n’est cependant accepté.