"L'Italie a lancé avec le néoréalisme le mouvement le plus influent dans l'histoire du cinéma et a un patrimoine cinématographique incroyablement riche et varié", explique Patrick Duynslaegher, directeur artistique du Film Fest Gent. "C'était un cinéma très motivé idéologiquement, critique avec la société et polémique."

Le Festival du film de Gand se déroulera du 10 au 20 octobre et son programme sera annoncé le 21 septembre.