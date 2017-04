Son style est décrit comme minimaliste, architectural et épuré. Simons se laisse d’ailleurs inspirer par la musique et les arts pour ses créations. La jeunesse et la mode de rue l’inspirent aussi, tout comme la photographie. Après avoir créé sa propre marque "Raf by Raf Simons", le créateur limbourgeois était de 2005 à 2012 directeur artistique de la marque allemande Jill Sander.

En 2012, Simons succédait à John Galliano comme responsable de la haute couture pour la maison française Dior. Fin 2015, il annonçait son départ de chez Dior (photo ci-dessous). Près d’un an plus tard, le Belge devenait directeur de la création pour la maison américaine Calvin Klein.