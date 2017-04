Lancé en 2010 par la Région de Bruxelles-Capitale et la Ville de Bruxelles pour stimuler le développement de la filière Mode et Design à Bruxelles, le centre Mode and Design (MAD) - qui vient d’être rebaptisé Brussels Fashion and Design Platform - s’attache à promouvoir et à accompagner le développement des stylistes et designers bruxellois et à accroître leur rayonnement en Belgique et au niveau international.

La plateforme est actuellement seule en Europe à regrouper dans les domaines de la mode et du design quatre pôles majeurs d’activité, à savoir la recherche et le développement appliqué, l’éducation, la promotion et l’entrepreneuriat. Avec son équipe d’une vingtaine de collaborateurs, sous la direction d’Alexandra Lambert (photo), l’association a déjà accompagné en 6 ans d’existence plus de 600 porteurs de projets vers l’entrepreneuriat, en leur fournissant le cas échéant un coaching spécialisé.