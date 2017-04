Le projet a vu le jour grâce à l’étroite collaboration entre Google Arts & Culture, la cathédrale Saint-Bavon de Gand où est exposé le retable "L’Adoration de l’Agneau mystique" des frères Jan et Hubert Van Eyck (photo), et Lukas Art in Flanders, une bibliothèque d’images digitales en ligne du patrimoine artistique et des musées flamands. Il s’agit d’une formule unique de collaboration entre les pouvoirs publics et des partenaires privés dans le secteur culturel.

L’équipe de la plateforme Google Arts & Culture a récemment été invitée au Musée des Beaux-Arts de Gand, pour photographier tous les panneaux extérieurs du célèbre retable, dont la restauration venait tout juste d’être achevée. Les huit panneaux ont été numérisés pendant deux jours avec le nouveau système Art Camera de l’entreprise américaine Google.