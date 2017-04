« Le conseil municipal m’a autorisé à signer le bail, nous le ferons dans les jours qui viennent », a expliqué le président de la communauté des communes des Sorgues du Comtat, Christian Gros au quotidien français 20 Minutes. Le parc de 8 hectares devrait ouvrir en juin 2018, pour les 80 ans du célèbre groom, a-t-il ajouté.

La première pierre devrait être posée en juin 2017. La date d’inauguration « permettra de profiter de la promotion du long-métrage des aventures de Spirou et Fantasio », avec notamment Christian Clavier, Alex Lutz et Ramzy Bedia, a précisé le président de la SAS Parc Spirou, Daniel Bulliard, promoteur du projet. Sa société, détenue par Media Participation, le plus gros éditeur du marché de la BD franco-belge, prévoit d’investir 84 millions d’euros sur sept ans.