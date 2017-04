Les interprètes ont l’habitude de traduire des discours, mais interpréter de la musique et de la danse, cela demande de la préparation. "Il y a quelques semaines, nous sommes allés voir le spectacle à Hasselt et avons reçu le scénario à l’avance. Nous avons analysé la manière dont on allait traiter les rythmes", explique l’interprète Deborah Dehaerne à la VRT.

Marthe, la brune des K3, explique que ce n’est pas la première fois : "L’année dernière, nous avons fait un spectacle à Plopsaland où il y avait déjà des interprètes dans la langue des signes. C’est vraiment super chouette, car tout le monde peut venir à nos concerts."

Chaque membre du groupe a également reçu son propre signe. Pour représenter Marthe par exemple, les interprètes combinent le "M" de Marthe avec le signe "noir".

Interpréter un spectacle d’une heure et demi, c’est du sport. Deborah Dehaerne confirme : "Le spectacle est assez fatigant, je pense qu’on va se réveiller avec des raideurs musculaires."