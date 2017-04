Quatre domaines seront explorés: le droit et les sciences humaines, la communication et le journalisme, la médecine et les sciences de la vie, ainsi que les langues et la traductologie.



La délégation de quinze personnes se rendra à Pékin, Shanghai et Xi'An et visitera plusieurs établissements universitaires et partenaires.



Pour les deux universités belges, la Chine est l'une des priorités en termes de relations internationales, expliquent les institutions ce vendredi par voie de communiqué. Les échanges d'étudiants et professeurs s'intensifient d'année en année et plusieurs masters conjoints sont déjà organisés.