Deux semaines plus tard, elle a déjà atteint son objectif. Mieux encore : le musée annonçait mardi que le but avait été atteint à 104%. La récolte de fonds continue néanmoins.

Le Musée a précisé que les sommes récoltées dès maintenant serviront à financer la production d'un making-of du projet, depuis l'arrivée de Ben à Bruxelles l'an dernier jusqu'à son installation dans la Galerie des Dinosaures.



Ces sommes financeront aussi d'autres travaux de restauration des collections et de la maintenance de la Galerie des dinosaures, qui va fêter ses 10 ans d’existence.



Par ailleurs, une PlateoNIGHT, une soirée événements avec des artistes qui se mobilisent pour Ben, se tiendra le 21 avril de 19h à 23h. On pourra y voir le collectif d'arts urbains Propaganza, le Qotob Trio, BJ Scott et Axel Hirsoux, notamment.