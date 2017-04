Le restaurant new-yorkais "Eleven Madison Park" du chef Daniel Humm monte sur la première marche de ce "World's 50 Best Restaurants 2017", dont le dernier rang va au chef flamand Peter Goossens avec son restaurant 3 étoiles. En 2016, le "Hof Van Cleve" (photo ci-dessous) apparaissait également dans le classement, mais au 53e rang. Le restaurant de Flandre orientale, qui y figure depuis 10 ans, a même atteint la 14e place.



"C'est à chaque fois un grand honneur de figurer sur cette liste, parmi les plus grands chefs du monde. Notre retour dans le top 50 prouve que nous avons encore un niveau international depuis notre petit établissement de Kruishoutem et appartenons à l'élite. Nous allons continuer à travailler avec notre équipe, sans qui tout cela serait impossible", a déclaré par communiqué Peter Goossens.