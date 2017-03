A.Fr. Pour la première fois, Bruges proposera un festival international consacré à la littérature sous toutes ses formes, du 5 au 13 mai prochains. Il prend vie à l’initiative de l’Organisation KAAP, qui est une fusion entre le centre de jazz et des arts de la scène brugeois De Werf et le centre d’art Vrijstaat O, établi à Ostende et spécialisé en jazz, arts de la scène et littérature.