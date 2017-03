"C’est très important que la VRT s’occupe délibérément de la diversité. La diversité, ça se joue sur plusieurs niveaux", ajoute Ihsane Chioua Lehkli. Elle remarque toutefois que ce n’est pas toujours évident d’avoir des invités de différentes origines : "Le choix de l’invité correspond très souvent à sa fonction. Si on demande un ministre, la majorité d'entre eux sont des hommes et, avant l’arrivée de Zuhal Demir (N-VA), nous n’avions aucun ministre avec une origine étrangère. On n’a pas toujours le choix."

Selon elle, pas question d’engager quelqu’un seulement parce qu’on doit remplir les critères de diversité : "Le plus important, c'est que chaque personne fasse bien son travail et soit compétente. C’est la priorité absolue, mais à côté de ça, il faut essayer d’avoir une rédaction la plus diverse possible".