Belga

A.Fr. De longue date déjà, l’Opéra de Flandre propose aux mélomanes qui souffrent d’une déficience visuelle une "introduction spéciale sur ce qui se passe sur la scène" lors de ses différentes productions dans ses maisons à Gand et Anvers. Mais mardi 28 mars, les malvoyants recevront pendant la représentation de l’opéra baroque "Agrippina" de Händel à l’opéra d’Anvers (photo) une description de l’action sur la scène, via des écouteurs. L’institution artistique réalise cette première en Belgique grâce à une collaboration avec l’Université d’Anvers et l’Association des aveugles et malvoyants (VeBeS).