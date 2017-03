L’aspect de cette mission historique dont Dirk Frimout se souvient le plus est le moment où il était enfin dans l'espace et qu'il s'est retrouvé en apesanteur. "C'est unique", commentait l'astronaute. L'ensemble de l'équipage de la navette Atlantis (photo) s'est réuni à nouveau pour la première fois il y a cinq ans, à l'occasion des 20 ans de la mission. Parmi les six collègues du Belge figurait Charles Bolden, qui fût plus tard et jusqu'à récemment à la tête de la Nasa.



Interrogé au sujet des initiatives privées telles que Mars One, qui envisage d'envoyer des candidats pour un aller simple vers la planète rouge, Dirk Frimout reste dubitatif. "Il n'y a rien derrière, et ils n'ont pas encore de fusée." Il se réjouit par contre que des projets similaires à Apollo, mais visant à envoyer et ramener en toute sécurité des astronautes sur Mars, voient le jour.

Dirk Frimout (âgé aujourd’hui de 76 ans) salue dans ce contexte la contribution du secteur privé, car la Nasa "ne pourrait pas y arriver seule". Selon lui, l'échéance de 2040 pour les premiers pas de l'homme sur Mars est possible, mais "cela nécessite encore d'importants efforts".