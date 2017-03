A.Fr. (avec Belga) Le metteur en scène de théâtre anversois Guy Cassiers (photo) présentera en juillet à la 71e édition du prestigieux festival provençal une pièce de 2013 intitulée "Le Sec et l’Humide" de Jonathan Littell, consacrée à Léon Degrelle, mais aussi "Grenzgeval" de l'Autrichienne Elfriede Jelinek, qui parle de la crise européenne des réfugiés. Le Festival d’Avignon - le plus grand festival de théâtre d’Europe - proposera du 6 au 26 juillet une quarantaine de productions de musique, théâtre et danse, placées sous le signe de l’Afrique et des femmes.