©Muntpunt

A.Fr. Installée à l’ombre de l’opéra de La Monnaie, dans le centre historique de Bruxelles, la bibliothèque municipale entièrement rénovée et rouverte au public en 2013, voit progressivement augmenter son nombre de visiteurs, de membres et de participants aux nombreuses activités culturelles qu’elle propose. Comme en atteste son bilan pour 2016, qui fut une bonne année pour le Muntpunt (photo). Et cela alors que l’opéra voisin est lui-même en rénovation et présente ses productions depuis plus d’un an sur le site de Tour et Taxis.