Si l’on demande à un Flamand ce qu’il dit quand on lui parle de vacances en Wallonie, il y a de fortes chances qu’il réponde "les Ardennes". Or la Wallonie, ce n’est pas seulement les Ardennes, comme indique Sonia Vyvermans, représentante de Wallonie Belgique Tourisme : "Les villes wallonnes sont généralement peu connues et on attire les gens avec le mot "Ardennes". Dans ce salon, nous faisons aussi la promotion de petites villes encore méconnues, comme Malmédy."