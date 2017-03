VRT

A.Fr. (avec Belga) La ville portuaire célèbrera dès fin octobre, et pendant cinq mois, son lien avec l’industrie du diamant par le biais d’une série d’événements repris sous le slogan : "A Anvers nous parlons diamant - Anvers, capitale du diamant depuis 1447". Le programme, présenté ce vendredi, comprend notamment un festival culinaire et plusieurs expositions. Le lien entre la ville le long de l’Escaut et la pierre précieuse remonte à 570 ans.