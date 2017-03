Après 33 ans de loyaux services, le pavillon octogonal de la friterie Maison Antoine (une entreprise familiale datant de 1948) sera détruit tout prochainement, dans le cadre d’un réaménagement de la place Jourdan en semi-piétonnier, avec davantage d’arbres et des fontaines. Dans l’attente de la construction d’un pavillon plus moderne, la friterie servira ses délices dans un camion - sorte de "food truck" - à quelques mètres seulement de l’actuelle baraque.

Le pavillon rond sera remplacé par une construction plus moderne, dotée d’un comptoir supplémentaire et d’un auvent plus large, pour les jours de drache nationale. Pour le personnel, le pavillon nouveau abritera une cuisine avec une chambre froide et des sanitaires.