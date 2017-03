L'œuvre du sculpteur et acteur Jean-Henri Compère doit être définitivement installée mercredi à Bruxelles, une semaine avant son inauguration officielle.

Le monument, de 20 mètres de long et 2 mètres de haut, sera implanté sur l'axe central piétonnier, situé petite rue de la Loi (entre le rond-point Schuman et l'avenue de la Joyeuse Entrée).



Le Bruxellois Jean-Henri Compère (photo), qui a notamment joué dans "La Trêve", exerce ses talents de sculpteur depuis une dizaine d'années. Il a remporté l'appel à projets lancé à l'automne par le gouvernement fédéral portant sur l'installation d'une œuvre commémorative des attentats qui ont touché la capitale il y a bientôt un an. "J'avais envie de faire du monumental et quelque chose qui me touchait vraiment", a indiqué l'artiste pour qui le deuil n'est pas un concept étranger.