Du 15 au19 mars, découvrez les trésors architecturaux à Uccle, Saint-Gilles et dans le quartier Louise où se sont épanouis les grands maîtres de l’Art nouveau : Victor Horta, Paul Hankar, Henry van de Velde et Octave Van Rysselberghe. Horta réalisa à l’avenue Louise l’Hôtel Max Hallet et l’Hôtel Solvay, et à la Rue Américaine sa propre maison devenue le Musée Horta (petite photo). Trois lieux à visiter, tout comme l’école maternelle Catteau-Horta, commandée au grand architecte en 1895.

Pour les amateurs d’Art Déco, le Musée van Buuren (photo ci-dessous) de 1928 est un véritable bijou et propose le 18/3 un concert-conférence donné par la pianiste Eliane Reyes et l’écrivain Yann Kerlau. La taverne l’Espérance (1930) à la rue du Finistère est de la main de Léon J.J. Govaerts et reste baignée d’une atmosphère d’autrefois. La maison de l’architecte Louis Tenaerts (1933) à la rue de la Seconde Reine à Uccle possède une audacieuse verrière. A voir aussi, l’église Saint-Augustin à Forest (1932) de Guianotte et Watteyne en béton armé, dominée par une tour-clocher à la convergence exacte des huit rues rayonnantes, depuis laquelle on a une vue exceptionnelle sur Bruxelles et ses environs.

Les parcours guidés sillonneront ce deuxième week-end Les Marolles et l’Art nouveau (Arkadia), les Lieux de fête Art nouveau et Art Déco (Arkadia), mais aussi Anderlecht, l’Eden de l’Art Déco (Bruxelles Bavard) et Saint-Gilles Art nouveau (Arau). D’autre part, des activités sont proposées aux familles le dimanche 19 mars.