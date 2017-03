La ville de Gand, l’Université gantoise et l’Institut de recherche Imec sont rassemblés autour de cet immense projet, qui obtient aussi le soutien de la province de Flandre orientale et du gouvernement flamand, par le biais du ministre de la Culture Sven Gatz. Les premiers plans de ce bâtiment - qui fera concurrence à Gand à la tour de la bibliothèque universitaire Boekentoren et aux trois tours médiévales (photo) du beffroi, de la cathédrale Saint-Bavon et de l’église Saint-Nicolas - ont germé il y a dix ans.