L'œuvre - couverte d’un nouveau revêtement pour pouvoir supporter tous types de conditions météo - sera maintenant installée au début du chemin d'accès à l'aéroport de Zaventem, à proximité du rond-point situé sous le viaduc de l'A201. Un petit parc a été aménagé à cet effet.

"Flight in mind" sera dévoilée le 22 mars prochain, à l'occasion de la commémoration des attentats perpétrés à Brussels Airport et à la station de métro bruxelloise Maelbeek exactement un an plus tôt. Ces attentats ont fait 32 morts et 324 blessés. Le bronze d’Olivier Strebelle en portera la mémoire.