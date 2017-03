Plus de 60 exposants venant des 5 provinces wallonnes vont montrer leurs atouts aux Flamands. Les visiteurs pourront recevoir davantage d’informations sur les attractions touristiques les plus connues, mais également sur les endroits les plus reculés.

En plus des bons plans touristiques, les visiteurs pourront également faire saliver leurs papilles aux stands de démonstration de cuisine. Ils auront ainsi l’occasion de découvrir les spécialités culinaires wallonnes.