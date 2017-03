L’édition bruxelloise du prestigieux Festival de Flandre a été fondée en 1968. En 2004, le Festival de Flandre Bruxelles et la VRT (radio Klara et Canvas) mettaient sur pied le seul festival radiodiffusé ouvrant la saison culturelle (en septembre) dans la capitale.

Le Festival de Flandre Bruxelles s'occupe de la programmation, de la production et du financement de l'ensemble des concerts dans les salles, et Radio Klara consacre deux semaines d'émissions au thème et aux enregistrements des concerts. La participation de la VRT se limite aux contacts et à la communication.

Depuis 2014, le Klarafestival se déroule chaque année au mois de mars. Dans différents lieux de Bruxelles, mais également à Anvers et Bruges, il propose des spectacles et concerts de rayonnement international, actuels et de grande qualité artistique, destinés à un public aussi diversifié que possible.